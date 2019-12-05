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Происшествия

«Не смей лезть»: офицер ФСО напал на начальника с пистолетом 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
«Не смей лезть»: офицер ФСО напал на начальника с пистолетом
Фото: РИА Новости
Сотрудник приволжского подразделения ФСО напал на начальника с пистолетом за перенесенный отпуск. По данным СМИ, конфликт назревал долгое время — офицеры упорно пытались добиться увольнения друга друга, однако безрезультатно. После инцидента нападавшего перевели на другую должность, которая предполагала скорое сокращение. Однако он не смирился с наказанием — началась длинная история судебных тяжб, которая продолжается до сих пор.
Скандал с вооруженным нападением на офицера случился в минувшем году в приволжском управлении спецсвязи и информации Федеральной Службы охраны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы военного суда.
По данным СМИ, конфликт, за которым последовали длительные судебные разбирательства, произошел 31 октября 2018 года. Известно о нем стало только сейчас.
В тот день один из помощников оперативного дежурного управления майор Соловьев с табельным пистолетом Макарова ворвался в кабинет своего непосредственного начальника — руководителя одного из отделов майора Павлова.
Как рассказывали позже коллеги офицеров, разъяренный Соловьев вырвал у Павлова из рук телефонную трубку и закричал: «Не смей лезть в мою семью, а то иначе я тебя…». Затем он расстегнул кобуру и на 2-3 см вытащил рукоятку пистолета.
Во время скандала оппоненты были в служебном кабинете одни, однако на крики из соседних помещений прибежали их сослуживцы. В результате офицеров развели, конфликт был замят.
По данным «Коммерсанта», сам майор Соловьев позже пояснил, что конфликтовал с начальником на протяжении длительного времени — причиной было соперничество по службе. Изначально должность руководителя занимал Соловьев, Павлов сменил его на ней спустя некоторое время. За этим последовал ряд рапортов вышестоящему начальству, в которых офицеры пытались донести о допущенных оппонентом ошибках по службе.
На фоне происходящего в отделе у Соловьева зародились подозрения, что Павлов намеренно лишает его премий. Последней каплей, согласно материалам судебного разбирательства, стал передвинутый отпуск майора в графике на 2019 год — после этого он решил наконец напрямую прояснить ситуацию с начальником.
Однако вместо конструктивного решения конфликт приобрел еще больший масштаб. Так, оскорбленный майор Павлов стал жаловаться коллегам на Соловьева, якобы пытавшегося его убить, и подстрекал избегать встреч с ним. Тем не менее добиться отставки майора ему не удалось — руководство даже отказалось разоружить Соловьева. При этом сам взбунтовавшийся офицер настаивал на том, что просто зашел к начальнику, чтобы поговорить об отпуске, однако столкнулся с его непониманием и ушел.
Позже Соловьев также обвинил Павлова в том, что «недостоверные и порочащие сведения» развили у него стресс, который повлек за собой отек лица.
После этого майор почти сразу был переведен на другую должность и стал ревизором контрольно-ревизионного отдела управления ССИ. Однако новой должностью он остался недоволен — по его словам, пост предполагал скорое сокращение. Вскоре так и произошло, а сам Соловьев решением аттестационной комиссии УССИ ФСО в ПФО был уволен с военной службы.
В то время, пока его полномочия еще продолжали действовать, Соловьев подал ряд исков в Нижегородский гарнизонный военный суд. Он требовал отменить решения аттестационной комиссии и своего начальника, а также обязать майора Павлова опровергнуть якобы распространенные им слухи о нападении с пистолетом. При этом сделать это начальник отдела УССИ должен был на общем собрании сотрудников управления, после чего также возместить моральный вред в размере полумиллиона рублей.
Тем не менее гарнизонный суд и апелляционная инстанция в Москве оставили все предыдущие решения в силе.
Выяснилось, что при сокращении майору предлагали места работы в Нижнем Новгороде и Чувашии, однако они подразумевали понижение в должности. На это Соловьев был не готов пойти — он настаивал, чтобы его назначили на вакантные должности от юрисконсульта до замначальника управления УССИ. Однако аттестационная комиссия его запрос не поддержала — по ее мнению, офицер не обладает нужным опытом и познаниями. В связи с этим майор с выслугой в 16 лет и 2 месяца был просто уволен. Сейчас Соловьев все еще продолжает судиться с оппонентами, сообщает «Коммерсант».
Отметим, что управление спецсвязи и информации (УССИ) является обособленным подразделением ФСО, обеспечивающим правительственную связь. В разное время офицеры этой службы относились к разным ведомствам — например ОГПУ, КГБ, ФАПСИ. Деятельность органов спецсвязи сохраняется в тайне, ее сотрудники засекречены.
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Теги:
Происшествия , Статьи , Федеральная служба охраны
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