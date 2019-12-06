ЧП с рухнувшим жилым домом: Людей все еще ищут

Восемь человек находятся под завалами рухнувшего в Польше дома

Спасатели и кинологи разыскивают людей под завалами обрушившегося трехэтажного дома на польском курорте Щирк, сообщает "Инфореактор".

Трехэтажный жилой дом на курорте Щирк в Польше разрушился в результате сильного взрыва газа. В здании проживают девять человек, но в момент происшествия один из них находился на работе. По словам спасателей, под обломками могут находиться восемь человек. Известно, что среди них есть дети.

Взрыв прогремел около семи часов вечера. Представитель польской газовой компании PSG объяснил, что трубопровод, который обеспечивает большую часть города газом, был "пробурен" компанией, проводившей ремонтные работы. По предварительным данным, в момент сверления трубопровода могла возникнуть искра, из-за которой произошел мощный взрыв. Газовщик считает, что жильцы дома не причастны к произошедшему.

В настоящее время в спасательной операции принимают участие около 50 спасателей. Они пытаются расчистить завалы и спасти выживших. На место инцидента доставили два экскаватора. Предполагается, что операция будет продолжаться всю ночь.