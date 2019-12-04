В Петербурге Вечный огонь забросали снегом

Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в центре Петербурга закидали снегом в среду вечером. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "ПетербургГаз", горение оперативно восстановили.
"Вечный огонь на Марсовом поле закидали снегом. Проведено внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Горение восстановлено", — сказали в пресс-службе.
В компании также отметили, что повреждения газоснабжения не выявили.
В 1957 году, в год 40-летия Октябрьской революции, на мемориале зажгли первый в СССР Вечный огонь, принесенный из мартеновских печей Кировского завода. Десять лет спустя от него был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве. Огонь Марсова поля передали также на Малахов курган в Севастополе, Мамаев курган в Волгограде, Пискаревское мемориальное кладбище в Ленинграде.