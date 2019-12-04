В Одессе при пожаре в колледже рухнула крыша

Крыша рухнула в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где продолжается ликвидация пожара, сообщило в среду местное издание "Думская".

В среду в колледже в Одессе начался пожар. Ранее пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщила, что число пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, в том числе пострадали пять пожарных. Как сообщили в главном управлении Госслужбы по ЧС области агентству УНИАН, одна из пострадавших в пожаре скончалась. По предварительным данным, умерла преподаватель колледжа, 1976 года рождения. Позднее полиция подтвердила госпитализацию 21 человека и гибель одного человека.

"Рухнули остатки крыши", — сообщило издание в Telegram, опубликовав фото с места событий, где видно разрушенную крышу здания.