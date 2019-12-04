Адвокат историка Соколова сделал заявление

Адвокат историка Соколова заявил о невозможности встреч с подзащитным в Москве

Адвокат историка Олега Соколова , обвиняемого в убийстве, Александр Почуев заявил об отсутствии возможности встреч со своим подзащитным, пока тот находится в московском СИЗО "Бутырка". Как сообщил журналистам сам адвокат, соответствующие жалобы уже направлены им в адрес руководства изолятора и надзирающего прокурора.

В нескольких СМИ и Telegram-каналах в среду распространилась информация о том, что Соколов якобы направлен в исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Владимира Петровича Сербского. Адвокат Почуев данную информацию опровергает.

"Мой подзащитный сейчас находится в СИЗО-2 города Москвы "Бутырка". С ним проводятся следственные действия. На условия содержания жалоб нет, за исключением невозможности свиданий с адвокатом. В настоящее время подал жалобу в адрес руководителя изолятора и надзирающего прокурора", — сообщил журналистам адвокат.

По словам Почуева, ему отказывают во встречах с Соколовым из-за "недостаточности мест в кабинетах". Ранее историка перевели в Москву из петербургского следственного изолятора "Кресты" для проведения психолого-психиатрической экспертизы.