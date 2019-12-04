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Адвокат историка Соколова заявил о невозможности встреч с подзащитным в Москве 

ТАСС 1 час назад
Адвокат историка Соколова сделал заявление
Фото: РИА Новости
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, Александр Почуев заявил об отсутствии возможности встреч со своим подзащитным, пока тот находится в московском СИЗО "Бутырка". Как сообщил журналистам сам адвокат, соответствующие жалобы уже направлены им в адрес руководства изолятора и надзирающего прокурора.
В нескольких СМИ и Telegram-каналах в среду распространилась информация о том, что Соколов якобы направлен в исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Владимира Петровича Сербского. Адвокат Почуев данную информацию опровергает.
"Мой подзащитный сейчас находится в СИЗО-2 города Москвы "Бутырка". С ним проводятся следственные действия. На условия содержания жалоб нет, за исключением невозможности свиданий с адвокатом. В настоящее время подал жалобу в адрес руководителя изолятора и надзирающего прокурора", — сообщил журналистам адвокат.
По словам Почуева, ему отказывают во встречах с Соколовым из-за "недостаточности мест в кабинетах". Ранее историка перевели в Москву из петербургского следственного изолятора "Кресты" для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
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Теги:
Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , Москва
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