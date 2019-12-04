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Герман Горбунцов — обвиняемый или «серийный» свидетель? 

Рамблер 1 час назад
Герман Горбунцов — обвиняемый или «серийный» свидетель?
Фото: РИА Новости
Следствие перевело банкира Германа Горбунцова из свидетелей в обвиняемые по делу о захвате части имущества крупного бизнесмена Александра Минеева. Об этом сообщили «Новые известия» и публицист Олег Лурье.
«У СКР недавно появился новый свидетель, который передал следователям документы с доказательствами о причастности Горбунцова и к двум другим ранее возбужденным уголовным делам — о похищении другой части имущества Минеева и о его убийстве. Таким образом, Горбунцов может стать обвиняемым уже по трем уголовным делам», — отмечает издание.
Согласно постановлению Следственного комитета России от 26 сентября 2019 года, которое имеется в распоряжении редакции, уголовное дело в отношении Германа Горбунцова и еще семи человек было возбуждено по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере).
Следователи считают, что преступная группа мошенническим образом с использованием липовых документов захватила принадлежащее Минееву ООО «Гоголь-Моголь», которое возводило элитный коттеджный поселок на берегу Волги в Тверской области. Всего было захвачено имущества на сумму более полумиллиарда рублей, отмечается в статье.
При этом, по данным издания, Горбунцов также проходит в качестве «серийного» свидетеля», по делу о захвате в 2014 году принадлежавшей Минееву гонконгской компании Crazy Dragon и деле об убийстве бизнесмена.
«Следствие работало медленно, пока в 2017 году вдова Минеева не написала обращение Владимиру Путину. (…) В итоге 13 октября 2018 года в качестве подозреваемого в организации всех схем похищения был задержан и помещен в СИЗО адвокат Веденин. Другие обвиняемые — Каледин и Шибаков сбежали из России. В то же время недавно обнаружился свидетель непосредственного участия Горбунцова во всех этапах похищения имущества Минеева и его убийстве», — отмечается в статье.
Следователи, по данным издания, организовали допрос свидетеля, и получили от него копии документов, раскрывающих всю схему и причастность к ней Горбунцова.
Издание также напомнило, что Горбунцов числится свидетелем и в деле о покушении на банкира Александра Антонова и громком деле бывшего полковника-миллиардера антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.
«Как сообщил Герман Горбунцов в своем чистосердечном заявлении, переданным через адвоката Веденина, его сомнительные банки входили в число тех, которые «прикрывал» Захарченко, за что Горбунцов «платил полковнику 150 тыс. долларов в месяц». Иными словами, по его собственноручному признанию, благодаря полковнику Захарченко Горбунцову удавалось долго избегать крупных неприятностей с правоохранительной системой», — написал в своей статье в «Новых известиях» блогер и публицист Олег Лурье.
Он также напомнил о деятельности Горбунцова в Молдове, где на него были заведены несколько уголовных дел, которые позднее были закрыты в течение одних суток.
«Именно Герман Горбунцов был создателем и отладчиком «молдавского ландромата», криминальной схемы отстирки многомиллиардных потоков из России и других стран», — уверен Лурье.
«Новые известия» и Олег Лурье выразили надежду, что следствие сможет довести дело до суда.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Александр Минеев , Олег Лурье , Дмитрий Захарченко , Александр Антонов , Герман Горбунцов , Владимир Путин , СКР , МВД , ФСИН , Новые Известия
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