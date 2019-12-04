Герман Горбунцов — обвиняемый или «серийный» свидетель?

«У СКР недавно появился новый свидетель, который передал следователям документы с доказательствами о причастности Горбунцова и к двум другим ранее возбужденным уголовным делам — о похищении другой части имущества Минеева и о его убийстве. Таким образом, Горбунцов может стать обвиняемым уже по трем уголовным делам», — отмечает издание.

Согласно постановлению Следственного комитета России от 26 сентября 2019 года, которое имеется в распоряжении редакции, уголовное дело в отношении Германа Горбунцова и еще семи человек было возбуждено по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере).

Следователи считают, что преступная группа мошенническим образом с использованием липовых документов захватила принадлежащее Минееву ООО «Гоголь-Моголь», которое возводило элитный коттеджный поселок на берегу Волги в Тверской области. Всего было захвачено имущества на сумму более полумиллиарда рублей, отмечается в статье.

При этом, по данным издания, Горбунцов также проходит в качестве «серийного» свидетеля», по делу о захвате в 2014 году принадлежавшей Минееву гонконгской компании Crazy Dragon и деле об убийстве бизнесмена.

«Следствие работало медленно, пока в 2017 году вдова Минеева не написала обращение Владимиру Путину . (…) В итоге 13 октября 2018 года в качестве подозреваемого в организации всех схем похищения был задержан и помещен в СИЗО адвокат Веденин. Другие обвиняемые — Каледин и Шибаков сбежали из России. В то же время недавно обнаружился свидетель непосредственного участия Горбунцова во всех этапах похищения имущества Минеева и его убийстве», — отмечается в статье.

Следователи, по данным издания, организовали допрос свидетеля, и получили от него копии документов, раскрывающих всю схему и причастность к ней Горбунцова.

Дмитрия Захарченко. Издание также напомнило, что Горбунцов числится свидетелем и в деле о покушении на банкира Александра Антонова и громком деле бывшего полковника-миллиардера антикоррупционного главка МВД

«Как сообщил Герман Горбунцов в своем чистосердечном заявлении, переданным через адвоката Веденина, его сомнительные банки входили в число тех, которые «прикрывал» Захарченко, за что Горбунцов «платил полковнику 150 тыс. долларов в месяц». Иными словами, по его собственноручному признанию, благодаря полковнику Захарченко Горбунцову удавалось долго избегать крупных неприятностей с правоохранительной системой», — написал в своей статье в «Новых известиях» блогер и публицист Олег Лурье

Он также напомнил о деятельности Горбунцова в Молдове, где на него были заведены несколько уголовных дел, которые позднее были закрыты в течение одних суток.

«Именно Герман Горбунцов был создателем и отладчиком «молдавского ландромата», криминальной схемы отстирки многомиллиардных потоков из России и других стран», — уверен Лурье.

«Новые известия» и Олег Лурье выразили надежду, что следствие сможет довести дело до суда.