Российского олигарха в Лондоне насмерть сбила машина

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

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В Лондоне скончался российский миллиардер Дмитрий Обретецкий — основатель компании «Магнат Трейд Энтерпрайз». Как сообщает портал V1.RU, предпринимателя сбила машина, после чего он впал в кому.

По информации портала, 49-летний мужчина неделю пробыл в состоянии комы и ушел из жизни 30 ноября, не приходя в сознание. Подробности об инциденте не приводятся.

Обретецкий — уроженец Волгограда, его называли самым богатым жителем города. В 1991 году он создал предприятие «Магнат», которое занималось операциями на фондовых рынках. Позже бизнесмен основал ООО «Магнат и К» — сеть торговых точек, занимавшихся продажами алкоголя. Предпринимателю удалось выиграть тендер на право быть дистрибьютором продукции компании «Procter & Gamble» на территории Волгоградской и Астраханской областей, а также в Калмыкии.

Летом 1997 года предприятие сменило название на «Магнат Трейд Энтерпрайз». Выручка «Магната» в 2018 году превысила 9 миллиардов рублей.

Последние годы Обретецкий с семьей жил в Великобритании.