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В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Школьнику проломили голову стулом
Фото: РИА Новости
Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна — 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
"Зарегистрировано причинение легкого вреда здоровью мальчика. Проводится доследственная проверка", — сообщил РИА Новости в четверг представитель следственного управления СК РФ по региону.
В управлении пояснили, что два друга-семиклассника баловались на уроке, учительница пересадила их в разные углы класса, но они продолжили кидать друг в друга бумажками. Закончившийся госпитализацией удар стулом произошел во время того, как один из мальчиков подошел к другому за своей ручкой, которую только что кинул в него, а тот толкнул в сторону наклонившегося подростка стоящий рядом с ним тяжелый стул.
"У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, десять дней он будет наблюдаться в стационаре. Его здоровью и жизни ничего не угрожает. Операций делать не планируется", — добавил собеседник агентства.
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Теги:
Происшествия , СКР , РИА Новости , Омская Область
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