Три суда в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва 

Посетителей и сотрудников Мещанского, Тверского и Басманного районных судов Москвы эвакуируют из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.
"Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в зданиях Мещанского, Тверского и Басманного районных судов Москвы, людей эвакуируют", — сказал он. На месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи.
Волна "минирований" судов в Москве началась 28 ноября, ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Так, 3 декабря в девять районных судов столицы, Музей истории МГУ, храм Христа Спасателя поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткоинах за отказ от своих преступных действий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщавшие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно из Украины.