Ребенок зашел в бассейн и впал в кому

В России девятилетний мальчик зашел в бассейн и впал в кому

В Благовещенске (Амурская область) девятилетний мальчик впал в кому, едва не утонув в бассейне. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел 3 декабря. Пятеро детей в сопровождении взрослых пошли в местный аквапарк. Оставшись без присмотра, мальчик зашел в бассейн. Он не умел плавать, начал тонуть и погрузился на дно.

Отмечается, что ребенок пробыл под водой значительный промежуток времени, пока его не вытащил инструктор-спасатель. В состоянии комы его отвезли в больницу. Возбуждено уголовное дело.

В ноябре в Башкирии в бассейне утонула воспитательница детского сада. По одной из версий, 51-летняя женщина поскользнулась, ударилась головой и упала в воду. Через несколько минут ее нашел охранник, женщину доставили в больницу. Она умерла на следующий день.