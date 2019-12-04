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В России девятилетний мальчик зашел в бассейн и впал в кому 

Lenta.ru 47 минут назад
Ребенок зашел в бассейн и впал в кому
Фото: РИА Новости
В Благовещенске (Амурская область) девятилетний мальчик впал в кому, едва не утонув в бассейне. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.
По данным следствия, инцидент произошел 3 декабря. Пятеро детей в сопровождении взрослых пошли в местный аквапарк. Оставшись без присмотра, мальчик зашел в бассейн. Он не умел плавать, начал тонуть и погрузился на дно.
Отмечается, что ребенок пробыл под водой значительный промежуток времени, пока его не вытащил инструктор-спасатель. В состоянии комы его отвезли в больницу. Возбуждено уголовное дело.
В ноябре в Башкирии в бассейне утонула воспитательница детского сада. По одной из версий, 51-летняя женщина поскользнулась, ударилась головой и упала в воду. Через несколько минут ее нашел охранник, женщину доставили в больницу. Она умерла на следующий день.
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Теги:
Происшествия
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