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Оружие

Бабушка отравила лекарствами собственную внучку 

Ura.Ru 44 минуты назад
Бабушка отравила внучку «Нафтизином»
Фото: Ura.Ru
В Подмосковье бабушка отравила свою внучку. Девочка чуть не погибла из-за неправильной дозировки лекарства.
«К счастью, плохое состояние ребенка заметили быстро: в 10:30 родственница закапала «Нафтизин», а в 12:00 пострадавшую уже привезли в больницу», — рассказала сайту «Подмосковье сегодня» заведующая детским соматическим отделением Ступинской ЦРКБ Галина Кавындикова. Медик добавила, что ребенок впал в глубокий сон из-за спазма сосудов.
На следующий день девочку выписали. Так как была проведена экстренная медицинская помощь, удалось избежать необратимых последствий. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
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Теги:
Происшествия , Московская область
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