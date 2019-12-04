Бабушка отравила внучку «Нафтизином»

Бабушка отравила лекарствами собственную внучку

Подмосковье бабушка отравила свою внучку. Девочка чуть не погибла из-за неправильной дозировки лекарства.

«К счастью, плохое состояние ребенка заметили быстро: в 10:30 родственница закапала «Нафтизин», а в 12:00 пострадавшую уже привезли в больницу», — рассказала сайту «Подмосковье сегодня» заведующая детским соматическим отделением Ступинской ЦРКБ Галина Кавындикова. Медик добавила, что ребенок впал в глубокий сон из-за спазма сосудов.

На следующий день девочку выписали. Так как была проведена экстренная медицинская помощь, удалось избежать необратимых последствий. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.