Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков

Все новости на карте

Житель Перми , открывший стрельбу, при которой погибла женщина и получили ранения двое мужчин, в момент инцидента находился в состоянии наркотического опьянения, ранее он уже был судим, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

«Установлено, что стрельбу из гладкоствольного ружья вел ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения. Оружием завладел незаконно. Успел произвести восемь выстрелов», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы губернатора Пермского края.

Там добавили, что стрелок стрелял не только по людям, но и по припаркованным автомобилям.

«Действиями преступника нанесен ущерб имуществу граждан — выстрелами повреждены автомобили», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что власти Пермского края окажут помощь двум раненым при стрельбе в Перми.

«На заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников дал поручение социальному блоку правительства оказать всестороннюю поддержку пострадавшим в результате происшествия», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Там уточнили, что Решетников навестил раненых в больнице.

«Губернатор поехал в больницу №6, где раненым оказывают медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что утром в среду в Перми мужчина открыл огонь из ружья по прохожим.