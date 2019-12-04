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Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 25 минут назад
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Фото: "59.ру" / Тимофей Калмаков
Житель Перми, открывший стрельбу, при которой погибла женщина и получили ранения двое мужчин, в момент инцидента находился в состоянии наркотического опьянения, ранее он уже был судим, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.
«Установлено, что стрельбу из гладкоствольного ружья вел ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения. Оружием завладел незаконно. Успел произвести восемь выстрелов», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы губернатора Пермского края.
Там добавили, что стрелок стрелял не только по людям, но и по припаркованным автомобилям.
«Действиями преступника нанесен ущерб имуществу граждан — выстрелами повреждены автомобили», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что власти Пермского края окажут помощь двум раненым при стрельбе в Перми.
«На заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников дал поручение социальному блоку правительства оказать всестороннюю поддержку пострадавшим в результате происшествия», — сообщили в пресс-службе губернатора.
Там уточнили, что Решетников навестил раненых в больнице.
«Губернатор поехал в больницу №6, где раненым оказывают медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что утром в среду в Перми мужчина открыл огонь из ружья по прохожим.
Напомним, в СК ранее в среду сообщили, что стрельбу в Перми открыл ранее судимый местный житель, предполагалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, он застрелил из охотничьего ружья женщину, ранил прохожего и водителя наряда группы задержания Росгвардии.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Максим Решетников , Росгвардия , РИА Новости , Пермь
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