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Криминал

Россиянке заплатят за сгнившие полы 

Lenta.ru 38 минут назад
Россиянке заплатят за сгнившие полы
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Жительница Перми отсудила у управляющей компании компенсацию за сгнивший пол, плесень и грибок в квартире, которые появились после коммунальной аварии, пишет «АиФ. Пермь».
В 2016 году в подвале дома на улице Академика Веденеева прорвало трубу, в результате был затоплен подвал. Управляющая компания два года не предпринимала никаких действий. Квартира женщины находится прямо над затопленным помещением, все это время водяной пар и запах от канализационных стоков проникали к ней в дом. Из-за этого в квартире сгнил пол, а также распространились плесень и грибок.
Пермячка обратилась в суд, он встал на ее сторону. Теперь УК должна будет выплатить возмещение ущерба (57,2 тысячи рублей), компенсацию материального вреда (15 тысяч рублей) и штраф (36,1 тысячи рублей). Компания пыталась оспорить решение суда, но не смогла.
Ранее в одном из многоквартирных домов Екатеринбурга произошел прорыв на квартальных теплосетях. Кипяток начал заливать подвал. Коммунальщики развесили объявления, где говорилось, что устранять аварию будут только через несколько дней. Такое положение дел местных жителей не устроило. Они заперли аварийную бригаду в подвале, чтобы та срочно приняла меры, и отпустили ее только после приезда полиции.
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Теги:
Происшествия , Аргументы и Факты
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