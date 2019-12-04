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Опубликовано видео стрельбы в Перми 

Рамблер + ещё 65 2 часа назад
Названа возможная причина стрельбы в Перми
Фото: Андрей Стенин / «Коммерсантъ»
Мужчина по прозвищу Дима-ниндзя устроил стрельбу в Перми. Об этом пишет NEWSru.com (https://www.newsru.com/russia/04dec2019/perm.html).
Инцидент имел место минувшей ночью возле одного из домов по улице Вильямса в Орджоникидзевском районе. Мужчина открыл беспорядочную стрельбу из охотничьего карабина по прохожим, а затем и прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны управления МВД по Пермскому краю. В результате стрельбы скончалась одна прохожая, а один полицейский получил ранение. Стрелок был задержан.
«В соцсетях пишут, что стрельбу устроил 50-летний Дмитрий Коростылев по прозвищу Дима-ниндзя», — отмечает NEWSru.com
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , NEWSru.com , Пермь
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