В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и силовикам. Есть погибший

Перми 50-летний мужчина совершил вооруженное нападение. Как сообщает РЕН ТВ, была застрелена случайная прохожая. Нападение произошло на перекрестке улиц Вильямса и Писарева. «Мужчина открыл стрельбу по машинам и прохожим. Погибла женщина 1969 года рождения», — сообщает телеканал. Также был ранен подоспевший на место трагедии сотрудник Росгвардии . Пострадавший госпитализирован, его оперируют. Сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отказались комментировать ситуацию. Представители регионального СУ СКР на звонок не ответили.

Видео дня. Помочившийся в подъезде мужчина загремел на 12 лет