В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

В Перми 50-летний мужчина совершил вооруженное нападение. Как сообщает РЕН ТВ, была застрелена случайная прохожая.
Нападение произошло на перекрестке улиц Вильямса и Писарева.
«Мужчина открыл стрельбу по машинам и прохожим. Погибла женщина 1969 года рождения», — сообщает телеканал.
Также был ранен подоспевший на место трагедии сотрудник Росгвардии. Пострадавший госпитализирован, его оперируют.
Сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отказались комментировать ситуацию. Представители регионального СУ СКР на звонок не ответили.