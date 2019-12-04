В Иркутской области застрелили медведя-убийцу

Медведь-убийца, напавший на человека в поселке Витимский , застрелен. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск".

Напомним, хищник задрал на одного из местных жителей ночью в воскресенье. 66-летний мужчина был обнаружен на веранде его дома. Он проживал один на окраине Витимского. Отметим, что населенный пункт окружен тайгой.

Поиски медведя-шатуна охотники и полицеские вели круглосуточно. Засаду устроили возле дома погибшего, здесь же оставили приманку.