Спасательная операция под Белгородом завершена

Спасательная операции на месте обрушения стены четырехэтажного жилого дома в поселке Яковлево Белгородской области, которое произошло 3 декабря из-за хлопка газа, завершена.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
При этом сотрудник ведомства уточнила, что разбор завалов будет продолжен и ночью.
Как известно, до этого под завалами жилого здания в поселке Яковлево было найдено тело мужчины. Кроме того, в результате ЧП пострадали шесть человек.