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МЧС: спасательная операция на месте ЧП под Белгородом завершена 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Спасательная операция под Белгородом завершена
Фото: VK
Спасательная операции на месте обрушения стены четырехэтажного жилого дома в поселке Яковлево Белгородской области, которое произошло 3 декабря из-за хлопка газа, завершена.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
При этом сотрудник ведомства уточнила, что разбор завалов будет продолжен и ночью.
Как известно, до этого под завалами жилого здания в поселке Яковлево было найдено тело мужчины. Кроме того, в результате ЧП пострадали шесть человек.
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Теги:
Происшествия , МЧС , Белгород
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