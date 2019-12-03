Названа причина взрыва газа в доме под Белгородом

Причиной взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области стала неисправность газового котла в одной из квартир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, взрыв произошел из-за неисправного газового котла в одной из квартир в жилом доме», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного комитете заявили, что по факту инцидента проводится проверка. По предварительным данным, в жилом четырехэтажном доме произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась часть стены и пострадали жильцы дома. Сейчас спасатели разбирают завалы, после чего следователи приступят к осмотру места происшествия. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.