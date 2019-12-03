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Названа причина взрыва газа в доме под Белгородом 

Rambler News Service 46 минут назад
Причиной взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области стала неисправность газового котла в одной из квартир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По предварительной информации, взрыв произошел из-за неисправного газового котла в одной из квартир в жилом доме», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе следственного комитете заявили, что по факту инцидента проводится проверка. По предварительным данным, в жилом четырехэтажном доме произошел взрыв газа, в результате чего обрушилась часть стены и пострадали жильцы дома. Сейчас спасатели разбирают завалы, после чего следователи приступят к осмотру места происшествия. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
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Теги:
Происшествия , Белгород , Белгородская Область
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