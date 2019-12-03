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Названы сроки, которые грозят обвиняемым в изнасиловании экс-дознавательницы в Уфе 

Ura.Ru 21 минуту назад
Изнасилование в Уфе: обвиняемым назвали сроки
Фото: РИА Новости
Государственное обвинение просит до девяти лет тюрьмы для бывших сотрудников МВД, обвиняемых в изнасиловании экс-дознавательницы в отделе полиции в Уфе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Башкирии.
«Гособвинитель просит назначить Салавату Галиеву девять лет лишения свободы, Эдуарду Матвееву — девять лет, Павлу Яромчуку — восемь лет», — цитирует РИА «Новости» представителя прокуратуры.
Издание уточняет, что 9 декабря подсудимым дадут последнее слово перед вынесениеv приговора.
В октябре 2018 года экс-сотрудница полиции обвинила трех коллег в групповом изнасиловании. Все обвиняемые были уволены из органов и оказались под домашним арестом. Потерпевшая также была уволена из-за распития спиртного на рабочем месте. В начале осени 2019 года были раскрыты новые подробности дела. Кроме того, в сентябре стало известно, что уволился следователь, занимавшийся расследованием дела, уточняет RT.
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Комментарии 2 
Теги:
Происшествия , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости , Салават , Уфа
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