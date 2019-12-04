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Происшествия

Тело мужчины нашли под завалами дома после ЧП под Белгородом 

RT на русском + ещё 41 1 час назад
Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины по завалами дома на улице Шаландина в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл взрыв бытового газа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Главного управления МЧС по региону.
«Буквально только что поступила информация, что нашли. К сожалению, мужчина погиб», — заявила она.
3 декабря в посёлке Яковлево произошёл хлопок бытового газа и обрушение стены в четырёхэтажном жилом доме.
В результате произошедшего оказались разрушены четыре этажа здания. В прокуратуре сообщали о шести пострадавших.
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Теги:
Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ , МЧС , РИА Новости , Белгород , Белгородская Область
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