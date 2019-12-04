Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины по завалами дома на улице Шаландина в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл взрыв бытового газа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Главного управления МЧС по региону.
«Буквально только что поступила информация, что нашли. К сожалению, мужчина погиб», — заявила она.
3 декабря в посёлке Яковлево произошёл хлопок бытового газа и обрушение стены в четырёхэтажном жилом доме.
В результате произошедшего оказались разрушены четыре этажа здания. В прокуратуре сообщали о шести пострадавших.