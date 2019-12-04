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После взрыва газа в доме под Белгородом завели несколько уголовных дел 

Газета.Ru + ещё 76 53 минуты назад
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что по факту взрыва газа в четырехэтажном доме в поселке Яковлево, расположенном в регионе, завели уголовные дела. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил что, на месте происшествия работают сотрудники СК России, прокуратуры и полиции.
"Уголовные дела уже возбуждены", — добавил Савченко.
Как было известно, хлопок газа случился на улице Шаландина в поселке Яковлево. В результате взрыва была разрушена часть стены. В связи с этим всех жильцов эвакуировали.
По имеющейся информации, из-за инцидента пострадали шесть человек, один погиб.
На данный момент спасатели продолжают заниматься поисками людей под завалами.
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Теги:
Происшествия , Видео , Катастрофы , Евгений Савченко , Генпрокуратура РФ , СКР , Белгород
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