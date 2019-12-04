После взрыва газа в доме под Белгородом завели несколько уголовных дел

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что по факту взрыва газа в четырехэтажном доме в поселке Яковлево, расположенном в регионе, завели уголовные дела. Об этом сообщает ТАСС.

"Уголовные дела уже возбуждены", — добавил Савченко.

Как было известно, хлопок газа случился на улице Шаландина в поселке Яковлево. В результате взрыва была разрушена часть стены. В связи с этим всех жильцов эвакуировали.

По имеющейся информации, из-за инцидента пострадали шесть человек, один погиб.

На данный момент спасатели продолжают заниматься поисками людей под завалами.