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Криминал

Арестованный в США россиянин не признаёт вину 

News.ru + ещё 29 34 минуты назад
Гражданин России Олег Никитин, арестованный в Соединённых Штатах по обвинению в попытке обойти санкции, не признаёт свою вину. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Сотрудники диппредставительства находятся на связи с подозреваемым, сообщается в Twitter. Кроме того, дипломаты поддерживают контакт с его адвокатом и родственниками.
Россиянин был арестован в сентябре. Он находится в изоляторе штата Джорджия.
Как писал News.ru, по данным следствия, россиянин хотел нарушить ограничения на поставку энергетического оборудования. По американским законам ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
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Теги:
Происшествия , Видео , США , Санкции США , Олег Никитин
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