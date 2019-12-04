Арестованный в США россиянин не признаёт вину

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Сотрудники диппредставительства находятся на связи с подозреваемым, сообщается в Twitter. Кроме того, дипломаты поддерживают контакт с его адвокатом и родственниками.

Россиянин был арестован в сентябре. Он находится в изоляторе штата Джорджия.

Как писал News.ru, по данным следствия, россиянин хотел нарушить ограничения на поставку энергетического оборудования. По американским законам ему грозит до 20 лет тюремного заключения.