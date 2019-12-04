Гражданин России Олег Никитин, арестованный в Соединённых Штатах по обвинению в попытке обойти санкции, не признаёт свою вину. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Сотрудники диппредставительства находятся на связи с подозреваемым, сообщается в Twitter. Кроме того, дипломаты поддерживают контакт с его адвокатом и родственниками.
Россиянин был арестован в сентябре. Он находится в изоляторе штата Джорджия.
Как писал News.ru, по данным следствия, россиянин хотел нарушить ограничения на поставку энергетического оборудования. По американским законам ему грозит до 20 лет тюремного заключения.