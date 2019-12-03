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Оружие

В Волгограде двоих контрактников осудили за избиение сослуживцев 

ТАСС + ещё 1 6 часов назад
Контрактников осудили за избиение солдат-срочников
Фото: РИА Новости
Волгоградский гарнизонный суд приговорил военнослужащих по контракту Завура Измаилова к четырем годам колонии, а Аслана Хугаева к одному году колонии-поселения за избиение сослуживцев. Об этом во вторник сообщается на сайте гарнизонного суда.
"Измаилов признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанном с унижением чести и достоинства потерпевшего и сопряженном с насилием, повлекшим тяжкие последствия. Он же признан виновным в нанесении побоев начальнику, совершенном группой лиц во время исполнения им обязанностей военной службы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Аслан Хугаев признан виновным в нанесении побоев начальнику, совершенном группой лиц во время исполнения им обязанностей военной службы, ему назначено наказание в виде лишения свободы на год в колонии-поселении.
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Теги:
Происшествия , ФСИН , Волгоград
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