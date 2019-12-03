В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей

Огромная яма внезапно появилась на китайской дороге и поглотила трех человек

Огромная яма появилась посреди дороги в китайском городе Гуанчжоу , провинция Гуандун, в нее упали уборочная машина, велосипед и три человека. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Утром в воскресенье, 1 декабря, посреди проезда в Гуанчжоу появилась воронка глубиной 38 метров. Она поглотила уборочную машину и электрический велосипед. Другие прохожие спаслись.

Предположительно, под землей оказались отец и сын, которые ехали на уборочной машине. 51-летний Ши И (Shi Yi) и 22-летний Ши Кэвэй из провинции Хунань работали на одно агентство по уборке в Гуанчжоу. Третьим пострадавшим числится велосипедист, чья личность не установлена. Для поиска людей на место были направлены более тысячи спасателей. Пострадавшие провели в воронке уже более 36 часов.

Вину в появлении воронки признало руководство местного метрополитена. Провал образовался из-за того, что поблизости строится линия метро. Оператор подземки извинился за произошедшее.

Во время спасательных работ воронка продолжила расти, что осложнило задачу поиска пострадавших. Об их судьбе ничего неизвестно.

Местные власти заявили, что установили в провал стальные пруты, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.