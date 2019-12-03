Между РФ и Финляндией появилась вымышленная граница

Все новости на карте

В лесу Ленинградской области мошенник построил бутафорскую границу, чтобы обмануть четырех приезжих из Южной Азии.

Как сообщает ТАСС , четверо граждан одной их южно-азиатских стран намеревались незаконно проникнуть из РФ на территорию Финляндии. С этой целью они наняли «проводника», который обещал сопроводить их до Финляндии за вознаграждение в размере более 10 тысяч евро.

Мошенник поставил в лесу Ленинградской области поддельные пограничные столбы, чтобы имитировать незаконное пересечение российско-финской границы.

В назначенный день «проводник» вывез иностранцев в Выборгский район Ленинградской области, а затем повел их через лес к «границе», где всех пятерых задержали пограничники.

Иностранцев признали виновными в нарушении режима пребывания в РФ, суд приговорил их к штрафу и принудительному выдворению из страны.

В отношении проводника решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.