Позвал посмотреть щенят: россиянин изнасиловал школьницу

В Татарстане будут судить педофила за изнасилование 8-летней девочки

38-летний Иван Никифоров из Зеленодольска обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Угрожая убийством, мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку 17 сентября в лесопосадке Советского района Казани

В тот день нетрезвый Иван Никифоров увидел на улице несколько девочек. Он подошел к ним и предложил пойти смотреть щенят. Школьницы отказались и стали уходить. Однако в этот момент мужчина догнал одну из них, и зажав ей рот, отвел в лес. В безлюдном месте он стал угрожать 8-летней убийством, а после изнасиловал, сообщает СУ СКР по РТ.

О случившемся девочка рассказала родителям и в тот же день Никифоров был задержан и позже заключен судом под стражу. Вину мужчина не признал. Уголовное дело из следственного комитета направлено в суд.

Стоит отметить, что 2005 году Никифоров уже был судим за аналогичное преступление за что был приговорен к 10 годам тюрьмы.