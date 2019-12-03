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В Татарстане будут судить педофила за изнасилование 8-летней девочки 

SM News + ещё 1 4 часа назад
Позвал посмотреть щенят: россиянин изнасиловал школьницу
Фото: depositphotos.com
38-летний Иван Никифоров из Зеленодольска обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Угрожая убийством, мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку 17 сентября в лесопосадке Советского района Казани.
В тот день нетрезвый Иван Никифоров увидел на улице несколько девочек. Он подошел к ним и предложил пойти смотреть щенят. Школьницы отказались и стали уходить. Однако в этот момент мужчина догнал одну из них, и зажав ей рот, отвел в лес. В безлюдном месте он стал угрожать 8-летней убийством, а после изнасиловал, сообщает СУ СКР по РТ.
О случившемся девочка рассказала родителям и в тот же день Никифоров был задержан и позже заключен судом под стражу. Вину мужчина не признал. Уголовное дело из следственного комитета направлено в суд.
Стоит отметить, что 2005 году Никифоров уже был судим за аналогичное преступление за что был приговорен к 10 годам тюрьмы.
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , Казань , Республика Татарстан
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