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Общество

Установлены личности всех погибших в ДТП в Забайкалье 

Lenta.ru
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Об этом рассказал глава Сретенского района края Алексей Закурдаев, передает ТАСС.
Отмечается, что при падении автобуса с моста погибли 19 человек, среди которых два читинца и 17 жителей Сретенского района. Все 19 личностей опознаны, а утром во вторник, 3 декабря, будет проведена официальная процедура опознания 19-ой погибшей. Родственники девушки прибыли из Читы, чтобы подтвердить ее личность.
Ранее сообщалось, что среди 19 погибших четверо — дети. Также 2 декабря стало известно о том, что врачи спасли ребенка пассажирки автобуса на шестом месяце беременности.
1 декабря в Забайкалье с моста в реку Куенга рухнул автобус, следовавший по маршруту Сретенск — Чита. В салоне находились 43 пассажира. В результате аварии 19 человек погибли, еще 19 были госпитализированы. По одной из версий, причиной аварии стало лопнувшее колесо.
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Теги:
Происшествия , ИТАР-ТАСС
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