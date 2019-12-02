Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия "избавилась" от доллара
Пока вы не уснули: Россия "избавилась" от доллара
В мире
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
В мире
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
В мире
Израиль ждёт от России «гиперзвукового» подвоха
Израиль ждёт от России «гиперзвукового» подвоха
Армия

Российский полицейский получал показания с помощью наркотиков и секса 

Lenta.ru 1 час назад
Полицейский получал показания через наркотики и секс
Фото: РИА Новости
В Челябинской области будут судить бывшего полицейского, получавшего нужные показания при помощи наркотиков и женщин. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Как говорится в сообщении, подсудимый был старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску. В 2015 году он договорился с арестованным мужчиной о признании тем вины в десяти эпизодах краж по уголовному делу, а взамен сбыл ему наркотики и психотропные вещества.
Другой арестованный дал ему показания о причастности третьего лица к мошенничествам взамен на свидание с женщиной. Для этого полицейский, находившийся в составе конвоя доставленного из СИЗО мужчины, предоставил ему свой служебный кабинет.
В результате в отношении оперуполномоченного было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном сбыте наркотических средств с использованием своего служебного положения и превышении должностных полномочий. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее, в ноябре, сообщалось, что в Костромской области полицейский стал фигурантом уголовного дела, выписав умершему мужчине три штрафа за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Последние новости
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта Путин запретил продавать смартфоны без российского софта В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными Путин запустил «Силу Сибири» Путин запустил «Силу Сибири»
Комментарии 
Теги:
Происшествия , МВД , ФСИН , Челябинск , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара
Пока вы не уснули: Россия «избавилась» от доллара 316
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике 1054
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад
Побег в ФРГ превратил жизнь активиста Майдана в ад 124
Израиль ждёт от России «гиперзвукового» подвоха
Израиль ждёт от России «гиперзвукового» подвоха
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта 479
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире Катастрофы
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
00:52
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
Происшествия Азия
Президент США забыл свою жену перед вылетом
01:02
Президент США забыл свою жену перед вылетом
США В мире
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
01:56
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
Происшествия
В Оренбурге рухнул мост
00:30
В Оренбурге рухнул мост
Происшествия
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
03:13
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире Катастрофы
Мумию древнего щенка показали на видео
02:45
Мумию древнего щенка показали на видео
Наука и техника
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
03:54
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
В мире
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть