Полицейский получал показания через наркотики и секс

Российский полицейский получал показания с помощью наркотиков и секса

Челябинской области будут судить бывшего полицейского, получавшего нужные показания при помощи наркотиков и женщин. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, подсудимый был старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску . В 2015 году он договорился с арестованным мужчиной о признании тем вины в десяти эпизодах краж по уголовному делу, а взамен сбыл ему наркотики и психотропные вещества.

Другой арестованный дал ему показания о причастности третьего лица к мошенничествам взамен на свидание с женщиной. Для этого полицейский, находившийся в составе конвоя доставленного из СИЗО мужчины, предоставил ему свой служебный кабинет.

В результате в отношении оперуполномоченного было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном сбыте наркотических средств с использованием своего служебного положения и превышении должностных полномочий. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что в Костромской области полицейский стал фигурантом уголовного дела, выписав умершему мужчине три штрафа за появление в общественных местах в состоянии опьянения.