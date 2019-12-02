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Наука

На Украине кот убил ребенка 

Рамблер + ещё 1 25 минут назад
На Украине кот убил ребенка
Фото: depositphotos.com
В Липовецком районе Винницкой области кот задушил девятимесячную девочку, сообщает украинское издание «Главред».
Ваш кот хочет вас убить: развенчание известного мифа
Трагедия произошла 30 ноября. Мать оставила коляску с младенцем во дворе частного года, а когда вернулась, увидела, что на лице ребенка лежит кот. Животное выпрыгнуло из коляски, но девочка уже не подавала признаков жизни.
22-летняя мать вызвала скорую помощь, но медики не смогли реанимировать малышку.
По предварительной информации, причиной смерти стало удушение. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство» с отметкой «несчастный случай».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , В мире , Другое , Украина
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