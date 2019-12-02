На Украине кот убил ребенка

В Липовецком районе Винницкой области кот задушил девятимесячную девочку, сообщает украинское издание «Главред».

Трагедия произошла 30 ноября. Мать оставила коляску с младенцем во дворе частного года, а когда вернулась, увидела, что на лице ребенка лежит кот. Животное выпрыгнуло из коляски, но девочка уже не подавала признаков жизни.

22-летняя мать вызвала скорую помощь, но медики не смогли реанимировать малышку.

По предварительной информации, причиной смерти стало удушение. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство» с отметкой «несчастный случай».