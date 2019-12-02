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Россиянина приговорили в Белоруссии к 17 годам колонии за ввоз более 290 кг гашиша 

ТАСС + ещё 7 5 часов назад
Россиянина осудили в Белоруссии за ввоз гашиша
Фото: РИА Новости
Суд Островецкого района (Гродненская область) в понедельник приговорил гражданина Российской Федерации к 17 годам лишения свободы за незаконный ввоз в Белоруссию более 290 кг гашиша. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС по телефону представитель райсуда.
"Гражданину России назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", — отметили в судебной инстанции.
Представитель суда уточнила, что россиянин признан виновным в совершении незаконных действий с целью сбыта, приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в крупном размере. Также суд признал его виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
"Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в течение 10 суток", — пояснили в суде Островецкого района.
По данным следствия, гражданин РФ был задержан при въезде в Белоруссию из Литвы после обнаружения тайника в его автомобиле, в котором находилось более 290 кг гашиша. Следователи считают, что партия наркотиков предназначалась для сбыта на территории России.
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Теги:
Происшествия , СНГ , Социология , ЕАЭС
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