В Салавате сгорел автобус

"В 14.20 по местному времени поступило сообщение о загорании автобуса на улице Вокзальной. На территории автовокзала происходило открытое горение автобуса марки ПАЗ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из автобуса самостоятельно эвакуировались все пассажиры, детей среди них не было. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.