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Наука

В СК назвали причину смерти девятилетнего мальчика в Екатеринбурге 

ТАСС 1 час назад
Названа причина смерти мальчика в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости
Причиной смерти девятилетнего мальчика, труп которого был обнаружен в екатеринбургском парке, стала механическая асфиксия. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК России по Свердловской области в понедельник
Источник ТАСС в четверг сообщил об убийстве девятилетнего ребенка в Чкаловском районе Екатеринбурга. По одной из версий, мальчик мог стать жертвой секты. В понедельник отец ребенка был арестован Ленинским районным судом Екатеринбурга до 26 января 2020 года.
"Причиной смерти ребенка явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", — говорится в сообщении.
На официальном сайте СК РФ сообщается, что, по предварительным данным, мужчина расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью.
Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловский области Валерий Горелых, родители погибшего мальчика были ранее задержаны в Уфе. "На железнодорожном вокзале и был задержан оперуполномоченными подозреваемый 1979 года рождения — отец погибшего ребенка. Гражданин намеревался скрыться в другой регион", — отметил полковник Горелых, добавив, что там же была задержана еще одна фигурантка дела — женщина 1971 года рождения.
"Комсомольская правда — Екатеринбург" ранее сообщила, что изуродованное тело девятилетнего мальчика было найдено рано утром 28 ноября. По данным издания, одна из версий произошедшего — убийство на религиозной почве, ребенка били, чтобы "изгнать из него бесов".
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Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Валерий Горелых , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , Екатеринбург , Свердловская Область
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