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Происшествия

В Ростове-на-Дону башенный кран рухнул на газовую трубу 

ТК «Звезда» + ещё 1 51 минуту назад
Башенный кран рухнул на газовую трубу
Фото: РИА Новости
На месте ожидают приезда газовой службы для уточнения информации об утечке.
В центре Ростова-на-Дону упал башенный кран. Конструкция задела газовую трубу, из-за чего пришлось организовать эвакуацию людей.
Вызов спасателям об инциденте в переулке Братском поступил в 13.44 сегодня, 2 декабря. Кран рухнул, задев газовую трубу на здании «Ростелекома». Сотрудников компании в связи с этим эвакуировали.
В результате происшествия никто не пострадал, сообщает DonDay со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Ростовской области. Спасатели ожидают приезда газовой службы для уточнения информации об утечке.
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Теги:
Происшествия , МЧС , DonDay.ru
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