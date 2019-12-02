Решена судьба оскорбившего участницу заседания судьи

На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

Судья Советского районного суда Краснодара , оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.

В понедельник в одном из Telegram-каналов была опубликована аудиозапись с заседания суда, где слышно, как судья оскорбляет участницу заседания и требует "заткнуться". В записи уточнялось, что судебный спор, который разбирал судья Валерий Мурсалов, проходил в Советском районном суде Краснодара и касался якобы незаконной постройки.

"В настоящее время квалификационной коллегией судей Краснодарского края рассмотрено заявление судьи Советского районного суда Краснодара Мурсалова о досрочном прекращении его полномочий. С 1 января 2020 года полномочия судьи Мурсалова будут прекращены", — пояснили собеседник агентства.

По его словам, отставка не является основанием для освобождения судьи от ответственности в случае установления в его действиях признаков дисциплинарного проступка.