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Происшествия

На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Решена судьба оскорбившего участницу заседания судьи
Фото: РИА Новости
Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
В понедельник в одном из Telegram-каналов была опубликована аудиозапись с заседания суда, где слышно, как судья оскорбляет участницу заседания и требует "заткнуться". В записи уточнялось, что судебный спор, который разбирал судья Валерий Мурсалов, проходил в Советском районном суде Краснодара и касался якобы незаконной постройки.
"В настоящее время квалификационной коллегией судей Краснодарского края рассмотрено заявление судьи Советского районного суда Краснодара Мурсалова о досрочном прекращении его полномочий. С 1 января 2020 года полномочия судьи Мурсалова будут прекращены", — пояснили собеседник агентства.
По его словам, отставка не является основанием для освобождения судьи от ответственности в случае установления в его действиях признаков дисциплинарного проступка.
"По поводу аудиозаписи с участием судьи Мурсалова, сделанной в ходе судебного заседания, назначено проведение проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка его действиям", — добавил представитель суда.
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Теги:
Происшествия , РИА Новости , Краснодар
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