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Наука

В центре Москвы у школьницы отобрали сумку за 1,5 тыс. евро 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
У школьницы отобрали сумку за 1,5 тыс. евро
Фото: РИА Новости
В центре столицы двое неизвестных напали на 16-летнюю девушку и отобрали у нее сумку Valentino за 1,5 тыс. евро, сообщили в правоохранительных органах.
Двое мужчин напали на ученицу лицея в подземном переходе на улице Зацепский Вал. Они ударили ее по лицу и отобрали дамскую сумочку Valentino за 1,5 тыс. евро (около 100 тыс. рублей), пауэрбанк, наушники Apple, ключи от квартиры и транспортную карту «Тройка», сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что об инциденте полиции сообщила мать пострадавшей 1 декабря.
В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что девушку обокрали во время спектакля в темноте «Гоголь-центра».
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Теги:
Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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