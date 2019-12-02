Стало известно, когда историк Соколов вернется в Петербург

В ОНК рассказали о нахождении Соколова в психбольнице СИЗО «Бутырка»

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Бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов , который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, будет возвращён в петербургский СИЗО «Кресты» после прохождения экспертизы в Москве

Об этом сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«После экспертизы Соколова переведут обратно в Петербург. Это может занять около месяца», — цитирует её РИА Новости.

Меркачева отметила, что на данный момент обвиняемый находится в психбольнице СИЗО «Бутырка» и ожидает отправления в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России

Ранее сообщалось, что Соколова перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Обвиняемый признал свою вину.

Согласно версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября, затем её тело расчленили и попытались утопить в реке Мойке.