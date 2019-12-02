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Происшествия

Иранское судно с древесиной загорелось в астраханском порту 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Иранское судно загорелось в астраханском порту
Фото: РИА Новости
В Астраханском южном порту на судне произошел пожар, сообщили в областном ГУ МЧС.
«В 11.27 (10.27 мск) поступило сообщение, что в Трусовском районе на территории Астраханского южного порта произошло загорание на судне. Подразделения реагируют по рангу №2», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией, рассказал, что пожар произошел на судне, груженом древесиной.
«Когда пошел пожар, его начали разгружать», — уточнил собеседник.
Он пояснил, что задымление началось в секторе кают.
На данный момент пожар локализован на площади 20 кв. метров, добавил представитель экстренных служб Астраханской области. Пострадавших нет.
В МЧС уточнили, что портом приписки является Иран.
В Росморречфлоте пояснили, что речь идет о судне «Vafa 2», оно, согласно данным Международной федерации транспортных рабочих (ITF), ходит под флагом Ирана.
В середине ноября в Японском море загорелось судно с 13 россиянами на борту.
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Теги:
Происшествия , МЧС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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