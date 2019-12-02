Кикбоксер голыми руками дал отпор вооруженным грабителям

Двое грабителей в Буэнос-Айресе Аргентина , пытались украсть телевизор из частного дома, но потерпели неудачу, так как хозяином дома оказался инструктор по кикбоксингу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Двое мужчин забрались в дом ночью в субботу, 23 ноября, пока хозяин дома — профессиональный инструктор по кикбоксингу Леандро Богао (Leandro Bogao) — и его жена спали. Разбуженный лаем соседских собак, аргентинец заметил злоумышленников в тот момент, когда они пытались вынести из его дома телевизор.

Хотя нападавшие были вооружены, Богао сумел захватить одного из них. Другой грабитель сбежал. Хозяин держал пленника в удушающем захвате до приезда полиции. После арестованный рассказал, что сообщник — его дядя по имени Хуан (Juan), который живет неподалеку.

По словам Богао, который учился кикбоксингу десять лет, он рад, что его детей в этот момент не было дома. Мужчина поклялся разыскать второго подозреваемого и призвал соседей объединиться для его поимки.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина из английского города Таучестер, графство Нортгемптоншир, самостоятельно прогнала пробравшихся в ее дом вооруженных грабителей. Пенсионерка среди ночи обнаружила в спальне злоумышленников с ломом в руках и спросила их: «Что это вы тут делаете?», а после того, как преступники пустились наутек, в одной пижаме побежала за ними с криками: «Вы сволочи!».