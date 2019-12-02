Человеческую ногу нашли в мусорном баке

Российский дворник заметил отрезанную человеческую ногу в мусорном контейнере. Как сообщает «Комсомольская правда», жуткая находка была обнаружена вчера, 1 декабря, в подмосковном городе Реутов

Злополучный мусорный бак расположен между домами № 37 и 39 на Юбилейном проспекте. Сотрудник местной управляющей компании выбрасывал мусор и внезапно увидел среди мешков очертания человеческой ступни. Поняв, что не ошибся, мужчина вызвал полицию.

Пока неизвестно, кому принадлежит нога (вернее, ее часть, от ступни до колена) и при каких обстоятельствах ее отделили от тела. Не исключено, что за находкой стоит очередное убийство с расчленением. Однако криминалисты рассматривают и другой вариант: нога могла быть ампутирована в медицинской организации, а в контейнер попала по ошибке или халатности. Сейчас проверяются все версии произошедшего.

Ранее в Саратове собака притащила с местной свалки обглоданную голову человека. Позже на той же помойке нашли человеческую ступню в кроссовке.