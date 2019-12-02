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Наука

Человеческую ногу нашли в мусорном баке 

Экспресс газета + ещё 3 6 часов назад
Человеческую ногу нашли в мусорном баке
Фото: РИА Новости
Российский дворник заметил отрезанную человеческую ногу в мусорном контейнере. Как сообщает «Комсомольская правда», жуткая находка была обнаружена вчера, 1 декабря, в подмосковном городе Реутов.
Злополучный мусорный бак расположен между домами № 37 и 39 на Юбилейном проспекте. Сотрудник местной управляющей компании выбрасывал мусор и внезапно увидел среди мешков очертания человеческой ступни. Поняв, что не ошибся, мужчина вызвал полицию.
Пока неизвестно, кому принадлежит нога (вернее, ее часть, от ступни до колена) и при каких обстоятельствах ее отделили от тела. Не исключено, что за находкой стоит очередное убийство с расчленением. Однако криминалисты рассматривают и другой вариант: нога могла быть ампутирована в медицинской организации, а в контейнер попала по ошибке или халатности. Сейчас проверяются все версии произошедшего.
Ранее в Саратове собака притащила с местной свалки обглоданную голову человека. Позже на той же помойке нашли человеческую ступню в кроссовке.
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Теги:
Происшествия , Реутов
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