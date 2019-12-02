Доцента-убийцу признали склонным к суициду

Администрация «Бутырки» поставила на учет историка Соколова как склонного к суициду

Историк Олег Соколов , арестованный за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, поставлен на учет администрацией СИЗО "Бутырка" как склонный к суициду. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"Администрация СИЗО "Бутырка" поставила его на учет как склонного к самоубийству. Это связано с его попыткой свести счеты с жизнью, предпринятой в ходе следственных действий в Петербурге", — сказала она.

По словам Меркачевой, историка содержат в психиатрическом отделении "Бутырки" в целях проведения психолого-психиатрической экспертизы.

9 ноября Соколова извлекли из воды у набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела человека нашли в его квартире. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Ещенко, с которой он состоял в личных отношениях.

Соколов заключен под стражу сроком на два месяца. В суде он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта.