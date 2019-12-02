Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Политика
Китай ввел санкции против США
Китай ввел санкции против США
В мире
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии
Происшествия
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией
Оружие

Полковник-миллиардер Захарченко рассказал об «отвратительных» условиях в колонии 

Lenta.ru 1 час назад
Полковник Захарченко рассказал о жизни в колонии
Фото: РИА Новости
Бывший полковник-миллиардер антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко пожаловался на предвзятое к нему отношение со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после перевода в мордовскую колонию №5 (ИК-5) несколько дней назад. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
По предварительным данным, Захарченко был поселен в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом. Каждый его шаг отслеживают камеры, а мыться и на прогулки он ходит под конвоем.
Кроме того, экс-полковнику запрещено общаться с другими заключенными. Сообщается, что Захарченко жалуется на отвратительные условия содержания. Заключенный заявил, что заболел из-за того, как к нему относятся сотрудники ФСИН. По его словам, к отбывающему срок за организацию преступного сообщества в этой же колонии бывшему начальнику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Денису Сугробову относятся мягче.
В октябре суд смягчил приговор Дмитрию Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».
В июне Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Обвинение просило для него 15,5 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.
Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Последние новости
На Украине выразили готовность принять «пару» российских областей На Украине выразили готовность принять «пару» российских областей В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2» Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»
Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Дмитрий Захарченко , Денис Сугробов , МВД , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине 36
Китай ввел санкции против США
Китай ввел санкции против США 6
Российские войска атаковали в Сирии
Российские войска атаковали в Сирии 158
Украина заявила о победе над Россией
Украина заявила о победе над Россией 566
Украина собралась «принять пару областей» России
Украина собралась «принять пару областей» России 572
Видео
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
00:25
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
00:51
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Происшествия Общество
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
01:19
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Общество
Саакашвили пожалел о своей ошибке
03:03
Саакашвили пожалел о своей ошибке
В мире Кавказ
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
05:00
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
В мире Политика
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
02:05
Советы Зеленскому насчет Путина назвали токсичными
Политика В мире
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
03:54
Украинский снайпер убил двоих военных в ДНР
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение