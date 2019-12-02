Полковник Захарченко рассказал о жизни в колонии

Полковник-миллиардер Захарченко рассказал об «отвратительных» условиях в колонии

По предварительным данным, Захарченко был поселен в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом. Каждый его шаг отслеживают камеры, а мыться и на прогулки он ходит под конвоем.

Кроме того, экс-полковнику запрещено общаться с другими заключенными. Сообщается, что Захарченко жалуется на отвратительные условия содержания. Заключенный заявил, что заболел из-за того, как к нему относятся сотрудники ФСИН. По его словам, к отбывающему срок за организацию преступного сообщества в этой же колонии бывшему начальнику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Денису Сугробову относятся мягче.

В октябре суд смягчил приговор Дмитрию Захарченко и назначил наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

В июне Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Обвинение просило для него 15,5 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.