Россиянка погибла в Турции

В Турции погибла 35-летняя гражданка России Надежда Земляная. Женщину, которая работала в отеле в Бодруме, нашли на улице в Анталье с серьёзными травмами. Медики около получаса проводили массаж сердца, пытаясь спасти её.
Полицейские не исключают, что россиянка могла покончить с собой. По словам её молодого человека Мурата, Надежда в последнее время находилась в депрессивном состоянии.
Тело гражданки РФ передано в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия, сообщает Hurriyet. Сотрудники полиции конфисковали телефон женщины для изучения хранящихся в нём данных.