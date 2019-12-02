Россиянка погибла в Турции

Россиянка погибла в турецкой Анталье

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Турции погибла 35-летняя гражданка России Надежда Земляная. Женщину, которая работала в отеле в Бодруме , нашли на улице в Анталье с серьёзными травмами. Медики около получаса проводили массаж сердца, пытаясь спасти её.

Полицейские не исключают, что россиянка могла покончить с собой. По словам её молодого человека Мурата, Надежда в последнее время находилась в депрессивном состоянии.

Тело гражданки РФ передано в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия, сообщает Hurriyet. Сотрудники полиции конфисковали телефон женщины для изучения хранящихся в нём данных.