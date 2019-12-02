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В Индии под завалами рухнувшей из-за ливней стены погибли 15 человек 

ТАСС + ещё 7 3 часа назад
В Индии 15 человек погибли при обрушении стены
Фото: globallookpress.com
По меньшей мере 15 человек погибли под обломками стены, рухнувшей в понедельник утром в южном индийском штате Тамилнад из-за мощных тропических ливней. Как сообщает телеканал NDTV, кроме того, в минувшие выходные еще три человека погибли в разных районах штата из-за инцидентов, связанных с ливнями.
По информации телеканала, потоки воды подтопили стену здания в городе Коимбатуре, из-за чего произошло обрушение. В настоящее время там идет расчистка завалов.
Сильные дожди в южных регионах страны не прекращаются с конца прошлой недели, в ряде городов, в том числе в столице Тамилнада — городе Ченнаи — закрыты школы и колледжи. Власти развернули более 170 центров, где пострадавшим может быть оказана срочная помощь. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни дожди продолжатся.
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Теги:
Происшествия , Азия , Индия
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