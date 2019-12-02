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Политика

Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
Фото: CC0 / Tricia123 /
Трое спасателей, которые оказывали помощь пострадавшим от паводков на юго-востоке Франции, погибли в результате крушения вертолета, сообщается на сайте МВД страны.
"Вечером 1 декабря, когда вертолет (департамента) "Гражданской безопасности" EC145 направлялся в Ле-Люк-Ле-Канне (Вар), чтобы провести разведывательно-спасательную операцию, радиосвязь и радары перестали работать. Несмотря на то, что… были предприняты значительные поисковые усилия, три человека, находившиеся в вертолете, были найдены мертвыми в 01:30 по местному времени (03.30 мск) около коммуны Ле-Ров (Буш-дю-Рон)", — говорится в сообщении.
По данным МВД, расследование позволит определить обстоятельства произошедшего.
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Теги:
Происшествия , В мире , Франция
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