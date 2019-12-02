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Девять человек были намертво раздавлены на бразильской вечеринке 

Мир24 + ещё 3 1 час назад
Девять человек были намертво раздавлены на вечеринке
Фото: ТАСС
На вечеринке в бразильском Сан-Паулу из-за давки погибли не менее девяти человек, сообщает РИА «Новости». Всего в мероприятии принимали участие около пяти тысяч человек. Спровоцировали толкотню местные правоохранители, которые пытались задержать подозреваемых.
Мужчины, нарушившие порядок в районе Параизополис, пытались сбежать от полицейских на мотоцикле. В ходе погони они открыли огонь, а затем скрылись в толпе участников вечеринки.
Полицейские для задержания преступников использовали резиновые пули и химические средства, что вызвало панику у людей и спровоцировало давку. В итоге девять человек погибли, еще семеро были травмированы. Всех пострадавших госпитализировали.
По данному факту ведется расследование.
Ранее сообщалось, что не менее 30 человек погибли в давке у мечети в Ираке.
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Теги:
Происшествия , РИА Новости , Сан-Паулу
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