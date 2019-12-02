Девять человек были намертво раздавлены на вечеринке

Девять человек были намертво раздавлены на бразильской вечеринке

На вечеринке в бразильском Сан-Паулу из-за давки погибли не менее девяти человек, сообщает РИА «Новости». Всего в мероприятии принимали участие около пяти тысяч человек. Спровоцировали толкотню местные правоохранители, которые пытались задержать подозреваемых.

Мужчины, нарушившие порядок в районе Параизополис, пытались сбежать от полицейских на мотоцикле. В ходе погони они открыли огонь, а затем скрылись в толпе участников вечеринки.

Полицейские для задержания преступников использовали резиновые пули и химические средства, что вызвало панику у людей и спровоцировало давку. В итоге девять человек погибли, еще семеро были травмированы. Всех пострадавших госпитализировали.

По данному факту ведется расследование.

Ранее сообщалось, что не менее 30 человек погибли в давке у мечети в Ираке.