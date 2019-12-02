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Оружие

Российских военных в Сирии атаковали дроны 

Рамблер + ещё 3 38 минут назад
Беспилотники террористов атаковали аэродром в сирийской Хаме, на котором располагаются в том числе российские военные. Об этом сообщает «Сирийское арабское информационное агентство» (SANA).
SANA — государственное информагентство Сирии. Вчера его корреспондент сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов террористов в окрестностях военного аэродрома в городе Хама и ее успешном отражении системами противовоздушной обороны Арабской республики. На аэродроме в Хаме располагаются как сирийские правительственные войска, так и российские военные.
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Согласно сведениям арабского издания Al-Masdar News, атака на аэродром имела место в темное время суток, а отражена была сирийскими военными при помощи ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» российского производства.
Кроме того, изданию стало известно, что через несколько часов дрон террористов был сбит российскими силами ПВО на подлете к авиабазе в провинции Идлиб.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в Министерстве обороны России заявили, что террористы из запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра») намерены совместно с организацией «Белые каски» устроить в населенных пунктах в идлибской зоне деэскалации провокацию с инсценировкой авиационных ударов и применения химического оружия.
Комментарии215 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Армия , Видео , Война в Сирии , Министерство обороны , Джебхат ан-Нусра , ИА SANA , Сирия
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