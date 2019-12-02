Российских военных в Сирии атаковали дроны

Беспилотники террористов атаковали аэродром в сирийской Хаме, на котором располагаются в том числе российские военные. Об этом сообщает «Сирийское арабское информационное агентство» (SANA).

SANA — государственное информагентство Сирии . Вчера его корреспондент сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов террористов в окрестностях военного аэродрома в городе Хама и ее успешном отражении системами противовоздушной обороны Арабской республики. На аэродроме в Хаме располагаются как сирийские правительственные войска, так и российские военные.

Согласно сведениям арабского издания Al-Masdar News, атака на аэродром имела место в темное время суток, а отражена была сирийскими военными при помощи ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» российского производства.

Кроме того, изданию стало известно, что через несколько часов дрон террористов был сбит российскими силами ПВО на подлете к авиабазе в провинции Идлиб.