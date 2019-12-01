В Киеве при перестрелке погиб ребенок

В центре Киева обстрелян Range Rover депутата и руководителя дочки «Нафтогаза»: убит ребенок (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева , на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета.

В момент происшествия в автомобиле находился трехлетний ребенок. От полученного огнестрельного ранения он скончался в карете "скорой помощи" по дороге в больницу.

У Києві проводиться спецоперація для розшуку зловмисника, який стріляв у автомобіль 👉https://t.co/FylpqsSXul pic.twitter.com/vHxMwwfDAk— МВС України (@MVS_UA) 1 декабря 2019 г. Как сообщает издание Politeka, объектом нападения мог быть гражданин Соболев , которому принадлежит автомобиль, но пуля попала в его сына. Вячеслав Соболев — директор предприятия "Нафтогазмережа", дочернего предприятия НАК "Нафтогаз Украины" . В 2015 году Соболев стал депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко". Мужчина, по предварительным данным, во время покушения не пострадал.

Как сообщили в полиции, разыскивается мужчина, который из неизвестного оружия выстрелил один раз в гражданина, однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне машины. По предварительной информации, злоумышленники могли скрыться на автомобиле Lexus.