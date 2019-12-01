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В центре Киева обстрелян Range Rover депутата и руководителя дочки «Нафтогаза»: убит ребенок (ФОТО, ВИДЕО) 

Newsru.com + ещё 3 1 час назад
В Киеве при перестрелке погиб ребенок
Фото: Поліція Києва / facebook.com
Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева, на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета.
В момент происшествия в автомобиле находился трехлетний ребенок. От полученного огнестрельного ранения он скончался в карете "скорой помощи" по дороге в больницу.
Как сообщает издание Politeka, объектом нападения мог быть гражданин Соболев, которому принадлежит автомобиль, но пуля попала в его сына. Вячеслав Соболев — директор предприятия "Нафтогазмережа", дочернего предприятия НАК "Нафтогаз Украины". В 2015 году Соболев стал депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко". Мужчина, по предварительным данным, во время покушения не пострадал.
Как сообщили в полиции, разыскивается мужчина, который из неизвестного оружия выстрелил один раз в гражданина, однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне машины. По предварительной информации, злоумышленники могли скрыться на автомобиле Lexus.
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Комментарии7 
Теги:
Происшествия , Криминал , Вячеслав Соболев , Нафтогаз , Киев
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