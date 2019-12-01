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Крымский школьник умер на уроке географии 

News.ru 1 час назад
Крымский школьник умер на уроке географии
Фото: News.ru
17-летний школьник умер во время урока географии. Трагедия произошла в одном из образовательных учреждений Сакского района полуострова.
По информации агентства «Регион online», подростку стало плохо и он потерял сознание. Ему сразу вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть пациента.
Известно, что умерший школьник имел проблемы с сердцем и был освобождён от занятий физкультурой. Кроме того, недавно у мальчика погиб отец, это также могло негативно сказаться на состоянии здоровья.
Точную причину смерти предстоит определить судмедэкспертам.
Ранее News.ru писал, что подростка без сознания нашли на детской площадке в Москве.
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Теги:
Происшествия
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