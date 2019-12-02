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Армия

Штаб волонтеров приостановил поиски пропавшего в Саратовской области 12-летнего мальчика 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Поиски пропавшего под Саратовом мальчика прекратили
Фото: Соцсети
Штаб волонтеров по поиску пропавшего 12-летнего мальчика в Саратовской области приостановил свою работу на одиннадцатый день поисков, сообщается в понедельник на официальной странице поискового отряда "Лиза Алерт Саратов" в социальной сети "ВКонтакте".
Ребенок пропал в селе Песчанка 21 ноября, он ушел на прогулку вместе с двумя приятелями и не вернулся. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").
"На одиннадцатый день поисков принято решение свернуть работу штаба в селе Песчанка, где проживает пропавший мальчик", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте остаются три поисковика для отработки автономных задач. Как сообщил ТАСС куратор поискового отряд "Лиза Алерт" в регионе Константин Костырин, в поисках принимали участие более 500 добровольцев. Не исключено, что волонтеры вернутся к поискам, если появятся новые сведения о местонахождении ребенка.
На месте работу продолжают сотрудники следственного комитета, полиции, водолазная группа областной службы спасения. Они прочесывают леса, овраги, заброшенные здания и другие объекты.
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Теги:
Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Саратовская Область
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