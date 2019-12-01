Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский закон об иноагентах встревожил Вашингтон
Российский закон об иноагентах встревожил Вашингтон
В мире
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
Армия
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
Армия
Семенович призналась в редкой болезни
Семенович призналась в редкой болезни
Шоу-бизнес

Российский пилот доверил управление штурвалом пассажирского самолета юной дочери 

Ura.Ru 59 минут назад
Пилот дал дочери порулить пассажирским самолетом
Фото: URA.RU
Пилот доверил посадку самолета в Краснодаре 23-летней дочери. Об этом на видеохостинге YouTube сообщила Татьяна Венгерская, подтверждая свои слова видео.
«Дочь пилота, 23 лет, ради хайпа и славы в Instagram, села за штурвал пассажирского самолета, полного людей на борту и идет на посадку», — написала автор ролика.
На видео слышен голос второго пилота, который подбадривает отца юной девушки: «Дальше ковролина не упадет». Определить, действительно ли девушке доверили управление пассажирским самолетом во время посадки или это был учебный тренажер для пилотов, не удалось.
В 1994 году из-за того, что пилот посадил за штурвал своего несовершеннолетнего сына, под Междуреченском разбился А-310. Как напоминает РЕН ТВ, тогда погибли все находившиеся на его борту люди — 63 пассажира и 12 членов экипажа. Следствие установило, что ребенок дернул за штурвал и снял самолет с автопилота, после этого воздушное судно стремительно начало терять высоту. Из пике пилоты вывести лайнер не успели.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Ura.Ru: последние новости
Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказал о первой встрече с сыном в изоляторе Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказал о первой встрече с сыном в изоляторе Российский поэт, спонсирующий армию Украины, выдвинул собственную версию смерти Березовского Российский поэт, спонсирующий армию Украины, выдвинул собственную версию смерти Березовского В Екатеринбурге личные данные клиентов крупного банка выбросили на улице. ФОТО В Екатеринбурге личные данные клиентов крупного банка выбросили на улице. ФОТО
Комментарии3 
Теги:
Происшествия , Криминал , РЕН ТВ , Краснодар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории 86
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО 190
Семенович призналась в редкой болезни
Семенович призналась в редкой болезни 22
В жилом доме в России взорвался газ
В жилом доме в России взорвался газ 18
«Димку было не остановить»
«Димку было не остановить» 1
Видео
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
01:10
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
05:29
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть