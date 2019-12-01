Пилот дал дочери порулить пассажирским самолетом

Российский пилот доверил управление штурвалом пассажирского самолета юной дочери

Пилот доверил посадку самолета в Краснодаре 23-летней дочери. Об этом на видеохостинге YouTube сообщила Татьяна Венгерская, подтверждая свои слова видео.

«Дочь пилота, 23 лет, ради хайпа и славы в Instagram, села за штурвал пассажирского самолета, полного людей на борту и идет на посадку», — написала автор ролика.

На видео слышен голос второго пилота, который подбадривает отца юной девушки: «Дальше ковролина не упадет». Определить, действительно ли девушке доверили управление пассажирским самолетом во время посадки или это был учебный тренажер для пилотов, не удалось.

В 1994 году из-за того, что пилот посадил за штурвал своего несовершеннолетнего сына, под Междуреченском разбился А-310. Как напоминает РЕН ТВ, тогда погибли все находившиеся на его борту люди — 63 пассажира и 12 членов экипажа. Следствие установило, что ребенок дернул за штурвал и снял самолет с автопилота, после этого воздушное судно стремительно начало терять высоту. Из пике пилоты вывести лайнер не успели.